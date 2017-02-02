Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'e Ziyaret

Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Bayram Turgut, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.





Başkan Çöl, ilçede 4 yıllık olarak hizmet verecek olan Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Turgut'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.





Turgut, ziyarette Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı'da, Belediye Başkanı Çöl'ün gayretleri ile açılan 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda görev aldığından dolayı şahsı ve ekibi adına mutluluk duyduğunu söyledi.



Turgut, "Eğitim ve öğretim camiasından gelen Belediye Başkanı ile koordineli bir şekilde çalışarak Sandıklı'ya ellerinden gelen hizmetin en iyisini vermek en büyük amacımızdır. Çöl'e, bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.