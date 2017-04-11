Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'den Esnaf Ziyareti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık semt pazarını ziyaret etti.



Çöl ve beraberindeki heyet, esnafı tek tek gezerek, sohbet etti ve vatandaşların isteklerini dinledi.



Başkan Çöl, burada yaptığı konuşmada, 17 Nisan'da her şeyin daha da güzel olacağını söyledi.



İlçenin en yoğun gününde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduklarını belirten Çöl, "Vatandaşlarımızın referandum la ilgili görüşleri, ilçemizden rekor bir katılımla 'evet' oyunun çıkacağı ve istikrarın devam edeceği yönünde." dedi.



Çöl ve beraberindeki heyet, esnafla görüşmesinin ardından AK Parti Kadın Kolları tarafından pazar yeri girişine açılan 'evet' çadırını ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.