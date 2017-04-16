Sandıkların Tamamının Açıldığı Bayburt'ta 'Evet' Oyları Rekor Kırdı

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi. Birçok ilde büyük sürprizler yaşanırken Türkiye genelinde 'evet' oyları rekor kırdığı kent Bayburt oldu.

YÜZDE 81'LİK KESİM 'EVET' DEDİ

Sandıkların tamamının açıldığı Bayburt'ta yüzde 81,8'lik kesim 'evet' oyu kullanırken, yüzde 18,2'lik kesim 'hayır' oyu kullandı.

İşte Bayburt'tan çıkan sonuç;

