Sandıklarda Tüm Güvenlik Önlemleri Alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz 16 Nisan’da yapılacak olan seçimlerde kimsenin güvenlikle ilgili bir endişeye kapılmaması gerektiğini ve tüm önlemlerin alındığını belirterek, “Hiçbir sıkıntı olmayacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz 16 Nisan'da yapılacak olan seçimlerde kimsenin güvenlikle ilgili bir endişeye kapılmaması gerektiğini ve tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Hiçbir sıkıntı olmayacak. Milletimiz rahat rahat gidecek, kendi hür iradesiyle oyunu kullanacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Yunusemre ilçesinde düzenlenen dayanışma kahvaltısına katıldı. Kahvaltıya Demiröz'ün yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek, dernek üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
Dernek Başkanı Cevdet Çiçek'in açılış konuşmasının ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ü Manisa'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Genel Başkanımız ne zaman Manisa'ya gelse bir hareketlilik geliyor. Bizler Manisa'da tüm illerden gelen kardeşlerimizle birlikte Manisalılık ruhu içinde bir arada yaşıyoruz" dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'in ardından bir konuşma yapan ve Manisa'yı ikinci evi olarak gördüğünü dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ise "Manisa kendi sırtını Spil'e dayamış ve çok öz güven içerisinde. Biz AK Parti olarak da sırtımızı millete, size dayamışız ve kendimizi, sizi arkamıza aldığımız için de çok güçlü hissediyoruz. 16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramı. 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da da yükselişini hep beraber göreceğiz. Milletin önüne getireceğimiz paket zaten Recep Tayyip Erdoğan için değil. Şu anda zaten her şeyi yapabiliyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını düşünerek bu milletin sıkıntılardan kurtulması için, kendi kendini yönetebilmesi için bütün yetkiyi bütün yöneticileri kendi seçmesi için millete geldik" diye konuştu.
"Basının bazı kesimlerinde hala direnme var"
15 Temmuz'un milletin direniş yılı olduğunu vurgulayan Demiröz, "15 Temmuz bu milletin direniş tarihidir ama 16 Nisan'da da Cumhurbaşkanımızın deyişiyle artık milletin yükselişi demektir. 16 Nisan'da siz kendi kendinizi yönetme, hükümetten tutun, cumhurbaşkanınızı, parlamentoyu hepsini artık millet seçecek. Tek hakimiyet milletin olacak. Vesayet odakları da böylece kendi çevrelerine çekilecekler. Çünkü basın direniyor, basının bazı kesimlerinde hala direnme var. Niye, alışmışlar, hükümetleri kendileri düşürecekler, başbakanı çağıracaklar, eşofmanla oturup karşılayacaklar, buna alışmışlar. Başörtüsünü serbest bıraktık, '411 el kaosa kalktı' diye yazabiliyorlar. 'Gen subaylar rahatsız' diye yazabiliyorlar. Artık basın da milli basın olmalı, özgür olmalı. Evet, bağımsız ve özgür olmalı ama doğruları yazmalı. Herkes görevini bilmeli bu ülkede. Bir zenginler kulübü var TÜSİAD, 6 ayda bir çıkar zehir zemberek açıklamalar yapar. Çünkü niye, bütün ortakları, kendi sermayeleri hep yabancı sermayeler var. Onları yönlendirenler var, alışmışlar hükümete kim gelir giderse değişmez onlar için. Ama tüm bunların sonu artık 16 Nisan. 16 Nisan'da elimizi vicdanımıza koyacağız, geleceğimizi düşünerek, çoluk çocuğumuzun istikballerini düşünerek, istikrarlı bir Türkiye'yi düşünerek oyumuzu vereceğiz ve bundan sonra da Türkiye'ye kimse ilişemeyecek, bu yükselişini de durduramayacak inşallah" dedi.
Seçim güvenliği
Bir gazetecinin kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin seçimler için bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı şeklindeki soruya cevap veren Demiröz şunları söyledi:
"Bütün kurumlar en sıkı bir şekilde FETÖ örgütüyle mücadelesini veriyor. Ortada 250 şehidimiz, 2 bin 500 tane gazimiz var. Belki de ekonomisi, büyümesiyle bir yıl geriye gitmiş bir ülke var. Avrupa diyor ki 'Türkiye'de 30 bin tutuklu var, gazeteciler, memurlar, asker tutuklandı' ortada bir gerçek var. Bu darbeyi yapan benle sen miyiz? Geride bizler kaldık. Herkes masum, hiç kimse masum değil herkes cezasını çekecek. Masum olan yok. Masum olanları zaten yargı geri çeviriyor, görüyor. O nedenle içimizdeki bu hainleri mutlaka temizlememiz lazım. Çünkü bunlar ekonominin en güzel zamanıydı, temmuz ayının verilerine bakın, Türkiye'de müthiş bir yükseliş vardı ve darbe girişimiyle mahvettiler. Sandık güvencesi konusunda doğuda bazı yerlerde önlemler alındı, birleştirmeler yapıldı. Hiç merak etmeyin Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar bütün seçimleri sağlıklı yapmıştır 50'li yıllardan buyana. Ufak tefek oylar falan bunların hepsi yalan. Ben güveniyorum hiçbir sıkıntı olmayacak. Milletimiz rahat rahat gidecek kendi hür iradesiyle oyunu kullanacak. Kimse hiçbir şey yapamaz. Onların artık mumu söndü yalancılardı. Hiç merak etmeyin ülke en kısa zamanda onlardan da kurtulacak ve bu ülkenin önünü artık ne Amerika'sı, ne Yahudi'si ne de Avrupa Birliği kesebilecek. Ben buna inanıyorum çünkü bizi destekleyen yüce bir millet var." - MANİSA