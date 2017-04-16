Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemi Sürüyor

SANDIKLAR KAPANDI, OY SAYIM İŞLEMİ SÜRÜYOR



Sivas'ta oy verme işlemi tamamlandı

SİVAS - Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için oy verme işlemi tamamlandı.

Anayasa değişiklik paketinin oylandığı referandum için Sivas'ta vatandaşlar sabah saat 07.00 itibariyle oyunu kullanmaya başladı. Kent genelinde kurulan 2 bin 213 sandıkta 432 bin 597 seçmen sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı.



Bitlis'te oy kullanma işlemi sona erdi

BİTLİS - Bitlis'te 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullanma işlemi sona erdi.

Bitlis ve ilçelerinde 795 sandığın kurulduğu Bitlis'te 193 bin 791 seçmen bulunuyor. Sabah 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibari sona erdi. Sandık Başkanı gerekli sayımları yaparak oyların açılmasına geçildi.



Muş'ta oy verme işlemi tamamlandı

MUŞ - Muş'ta Anayasa değişikliği için yapılan referandum da oy verme işlemi tamamlandı.

Sabah saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sandık başkanları tarafından yapılan kontrollerin ardından oy sayımına geçildi. 817 sandığın kurulduğu Muş'ta 225 bin 279 seçmen bulunuyor. Bin 638 sandık görevlisinin görev aldığı kentte ayrıca 4 bin 624 güvenlik görevlisi görev aldı.



Artvin'de oy verme işlemi sona erdi

ARTVİN - Türkiye'nin en doğusunda bulunan illerden olan Artvin ilinde sabah saat 7: 00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi.

Artvin Merkez dahil olmak üzere Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde 127 bin 944 seçmen toplamda 608 sandıkta oy kullandı. Seçmenler sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkarak oylarını kullanırken, sabah saat 7.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16: 00'da son buldu.



Şanlıurfa'da oy verme işlemleri sona erdi

ŞANLIURFA - Halk oylaması için yurt genelinde başlayan oy verme işlemleri Şanlıurfa'da sona erdi. Oy sayım işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için yurt genelinde yapılan halk oylaması, Şanlıurfa'da saat 16.00 itibari ile sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri tarafından 16.00 itibari ile oy verme işlemlerine kapatılan sandıklarda bulunan görevliler oy sayımını gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Profilo İlköğretim Okulunda sona eren oy verme işleminde sayımlar görevli polis ve sandık görevlilerin gözetiminde yapılıyor.