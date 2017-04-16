Sandıklar Kapandı

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için sandık başındaydı.



Yurt çapında 55 milyon 319 bin 222 seçmen için tam 167 bin 140 sandık hazırlandı. Oy verme işlemi doğu illerinde saat 07.00'de başladı, 17.00'de sona erdi. Batı illerindeyse vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oylarını kullandı.



Referanduma katılımının yoğun olduğu gözlendi.



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