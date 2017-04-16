Sandıklar İlk 3 Kat Yerine 4'üncü Kata Konuldu

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nde geçen yılların aksine okulun ilk 3 katına sandık konmayınca çoğu yaşlı olan seçmen gençlerin yardımıyla merdivenlerden 4 ve 5'inci katlara çıkarıldı.



İzmir Karşıyaka'daki Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nde referandum da sandıklar 4 ve 5'inci kata konulunca çoğunluğu yaşlı olan seçmen, sandığa ulaşmakta zorlandı. Yaşlı seçmene gençler yardım etti. Baston kullanan seçmenin koluna giren gençler onu 5'inci kata çıkarırken, yürümekte zorlanan yaşlı seçmenler koltuğa oturtulup, koltukla taşındı. Yaşlı seçmenler, sandıkların üst katlara taşınmasına tepki gösterdi.



- İzmir