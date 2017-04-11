Sandık Kurulu Başkanları ve Üyelere Referandum Semineri

Muş'ta, 16 Nisan'da yapılacak referandum da görev alacak sandık kurulu başkanlarına ve üyelere yönelik seminer düzenlendi.



Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen seminerde, ilk gün Hasköy ve Korkut ilçeleri, ikinci gün ise merkez ilçede görev yapacak sandık kurulu başkanları bilgilendirildi. Sandık kurulu başkanlarına dikkat etmeleri gereken konular hakkında açıklama yapan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cebrail Güldüren, referandum un sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi. Oy kullanma esnasında sandık kurulu başkanlarının dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Güldüren, "Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder veya verirse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır" dedi.



Oy verme sonucuna tesir edecek hallere de değinen Güldüren, "Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar veya attırır ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza 5 yıldan 10 yıla kadar hapistir" şeklinde konuştu.



Seminerin iki süreceği bildirildi. - MUŞ