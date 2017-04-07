Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısına Beyoğlu Halkından Yoğun İlgi
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Biz AK Parti'ye, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına oy istemiyoruz. Biz gelecek için istiyoruz" dedi.
16 Nisan Referandumuna sayılı günler kala AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı vatandaşları bilgilendirebilmek için mahalle başkanlarının katılımıyla Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısı düzenledi. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Harun Muş ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri, muhtarlar, mahalle başkanları ve çok sayıda Beyoğlulu vatandaş katıldı. Programda 16 Nisan günü okullarda ve sandıklarda görevli parti mensuplarının dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler aktarıldı.
"Referandumda biz AK Parti'ye değil, memleketin geleceği için oy istiyoruz"
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığının düzenlediği toplantıda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Cumhurbaşkanının ve AK Partinin Başkanlık sistemine ihtiyacı var mı? Yok biz bunu gelecek için yapıyoruz. Memleket yarın bir gün koalisyon ortamına girer de karar veremezse ve bir iş yapamazsa diye yapıyoruz. Bu sistemde Güney Doğu'da operasyon yapacaksın imzaları toplayıp iş yapamazsın. Değerli arkadaşlar biz AK Parti'ye, Milletvekillerine, Belediye Başkanlarına oy istemiyoruz. Biz bu milletin faydasına bir şey istiyoruz ve hedefimizde CHP, MHP bütün herkes var. Bu memleketin sisteminin yenilenmesi içindir. Referanduma ve kararsızların kararını vermesine son 10 gün kaldı. MHP'li, CHP'li gibi partililerin fark etmeden onlara aşkla inanarak bunun AK Parti'ye değil memleketin geleceğine bir 'Evet' diye dememiz gerekiyor. Kendimiz için değil, bu memleket için" dedi.
"16 Nisan'da Hayır diyen Avrupa'ya sandıktan büyük bir tokat atacağız"
Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısında konuşan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Harun Muş, "Bu mücadele sadece Beyoğlu'nun değil, sadece İstanbul'un veya bu milletin mücadelesi değil. Bu mücadele gerçekten tarihi insanlık tarihi kadar eski olan ve kıyamete kadarda devam edecek olan hak ve batıl mücadelesinde, hakkın yanında saf tutma mücadelesidir. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyadaki mazlumların mücadelesi, mazlumların mücadelesidir. Bizler bunu 16 Nisanda çok net görüyoruz. İlk defa içerideki kuklalarını temizledik, maşalarını kırdık. Tüm Avrupa Türkçe olarak Hayır manşetleri atıyor. İnşallah 16 Nisan'da milletimizle birlikte bunlara Türkiye'den, sandıktan büyük bir tokat atacağız" diye konuştu. - İSTANBUL