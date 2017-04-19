Sandık Görevlisi Melisa Yet'in Darp Edildiği Görüntüler

Referandum günü Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık görevlisi Melisa Yet'in bir grup tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan Melisa Yet, AKP Kartal Esenlik Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından dövüldüğünü iddia etti. Tarihi anayasa oylamasının yapıldığı 16 Nisan Pazar günü, İstanbul Kartal'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir kadın sandık görevlisinin "darp edildiği" iddia edildi. Melisa Yet isimli kadın, hatalı "evet" oyuna itiraz ettiği için AKP'lilerin saldırısına uğradığı savundu. Hastaneye götürülen Melisa Yet'in boynunda kırık oluştuğı, karnında ve belinde ise ezilme meydana geldiği öğrenildi.