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Sandık Görevlileri İçin Hazırlanan Kumanya 'Chp' Logosu Sökülerek Dağıtıldı - Ek Fotoğraf
Sandık Görevlileri İçin Hazırlanan Kumanya 'Chp' Logosu Sökülerek Dağıtıldı - Ek Fotoğraf
16 Nisan 2017 Pazar 15:25
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[9506838] DHA
Cumhuriyet Halk Partisi
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Chp
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Sandık
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Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
YSK oy pusulası tartışmalarına son noktayı koydu
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
"Canavar" yeni imzayı attı
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Ayaklara dikkat! Ünlü oyuncu asla yapamam dediğini yaptı
Danışmanlarından Trump'a dünya savaşı çıkaracak teklif!
Acun'un sevgilisi oy kullanamadı
Sakatlıktan döndü, attığı golle Almanya'yı ayağa kaldırdı
Sabıkalı okulda oy kullanılmıyor
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
Avşar kızı, referandumu efsane yarışmaya benzetti
Bahoz Erdal'ın koruması 4 katlı sığınakta yakalandı!
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Referanduma saatler kala Avrupa'yı topa tuttu
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Tartışma yaratan anket hakkında noktayı koydular: Tamamen yalan!
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