Sandık Görevlileri İçin Hazırlanan Kumanya 'Chp' Logosu Sökülerek Dağıtıldı - Ek Fotoğraf

Sandık Görevlileri İçin Hazırlanan Kumanya 'Chp' Logosu Sökülerek Dağıtıldı - Ek Fotoğraf

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Cumhuriyet Halk Partisi, Chp, Sandık