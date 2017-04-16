Sandık Görevlileri İçin Hazırlanan Kumanya 'Chp' Logosu Sökülerek Dağıtıldı

İZMİR'de CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın sandık görevlileri için hazırladığı kumanya, üzerinde parti amblemi söküldükten sonra dağıtıldı.



İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde CHP ilçe örgütü, sandık sorumlulularına dağıtmak amacıyla 'CHP' logosu koyup, 'Afiyet olsun' yazılı kumanyaları saat 11.00'da okul binalarına getirmeye başladı. Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı, oy kullanma işlemi sürerken 'CHP' logolu kumanyaların dağıtılmasının seçim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.



Kurul, dağıtılan parti amblemli kumanyaların toplanması için karar aldı. CHP'liler, parti amblemini çıkararak kumanyaları dağıttı.



- İzmir