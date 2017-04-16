Sandık Başkanından Gazetecilere Engel

Eskişehir'de 1331 numaralı sandığın sorumlu başkanı, devam eden oy kullanma işlemiyle ilgili görüntü çekmek isteyen İHA muhabirlerini engelledi.



Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde devam eden oy kullanma işlemini görüntülemek isteyen İHA ekibi, 1331 numaralı sandığın bulunduğu salona girmek istedi. Ancak, sandık başkanı kapıda basın mensupların içeri giremeyeceğini belirtti. Israrlı olan ve Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği 545 Nolu izin kararına gösteren muhabirler, içeri girdikten sonra sandık başkanı görüntü alınmamasını istedi. Yaşnan tartışmaya ooy kullanmak isteyen vatandaşların da katılması içi kargaşa yaşandı. İHA ekibi, 298 Sayılı Seçimlerde Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 82'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'Medya mensuplarının sandık çevresinde sanık başı işlemlerine engel olmamak şartı ile haber amacıyla görüntü ve bilgi etmeleri serbesttir' hükmünü hatırlattı ve alınan izin belge belgesini gösterdi. Buna rağmen sandık başkanı bina sorumlusu ve polis ekiplerini çağırarak İHA ekibini uzaklaştırmak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmalar İHA kameralarına yansıdı.



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