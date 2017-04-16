Sandık Başındaki Görevliler "Sandık Yemini" Etti

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA



İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği referandum unda sandık başında görev alacak kişiler, göreve başlamadan önce 'sandık yemini' etti.



Anayasa değişikliği referendumunda görev alan sandık başkanları ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi ve Kağıthane'deki İsmail Ererz İlkokulu'nda görevliler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra oy verme işlemleri başlamadan önce 'sandık yemini' etti.



Sandık görevlileri, "Hiç bir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirtilmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.