Sandık Başında Kalaşnikoflu Fotoğrafa Tepkiler Sürüyor

MUŞ'un Hasköy İlçesi'ne bağlı Dağdibi Köyü'nde pazar günü referandumda oy kullanılan binada elinde kalaşnikofla çekilen fotoğrafın, sosyal paylaşım sitesinde Rıdvan Işık hesabından 'Dağdibi oy sandığında 305 oy var, 305 oy da evet allahın izniyle tüm Türkiye'ye hayırlı olsun' notuyla paylaşılmasına tepkiler sürüyor.



Hasköy İlçesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki Dağdibi Köyü'nde çekilen Rıdvan Işık'ın kalaşnikoflu fotoğrafıyla ilgili muhalefet çevreleri, bunun silahların gölgesinde oy kullanıldığının belgesi ve seçimin iptal edilmesini gerektirecek önemde olduğu görüşünü savundu.



CHP Muş İl Başkanı İsmail Asabur, "O köy korucu köyü. O fotoğrafı paylaşmak bir cesaret. Soruşturmanın açıldığını duymadım. Hem niye açsınlar ki. Bu sonucun çıkması isteniyordu o da çıktı" dedi. Seçmenlere baskı yapıldığı görüşünü savunan İsmail Asabur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim burada 3 sandıklı Karaağaç beldesi var. Birinci sandık seçmen sayısı 400. Kullanılan oy 400, evet 400. Hayır yok. İkinci sandık seçmen sayısı 350, evet 350, hayır yok. Üçüncü sandık. Seçmen sayısı 266. Evet 266 hayır yine yok. Beldedeki 1144 nolu sandık başkanı da Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt.. Elinde kalaşnikof olan şahsı tanımıyorum ama korucu olduğunu biliyorum. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Kimi kime şikayet edeceğiz. Ekonomik özgürlüğü olmayanın düşünce özgürlüğü olamaz. Bizim bölgede öyle."



Bu arada konuya ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Muş Valisi Seddar Yavuz'un bir ilçe gezisi sırasında eli kalaşnikoflu kişinin güvenlik korucusu olmadığını ve "Fotoğrafın ne zaman çekildiğine dair elde bir belge yok. Kaybedince çamura yatıyorlar" dediği ileri sürüldü. - Muş