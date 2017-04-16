Sandık Başında 230 Aranan Şahıs Yakalandı

Adana'da sandık başında aralarında FETÖ ve PKK'dan da arananların bulunduğu 230 kişi yakalandı.



Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis oy kullanmaya gelecek olan aranan şahısların yakalanması için de çalışma başlattı. Bu kapsamda terör örgütleri FETÖ'den aranan 10, PKK'dan aranan 5 kişinin de aralarında bulunduğu 230 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 20'sinin 3 yıldan fazla hapis cezası olduğu öğrenildi.



Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. - ADANA