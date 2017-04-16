Sandık 3. katta olunca engelli vatandaş oy kullanamadı

'Sandığı getirin' teklifi reddedilince geri döndü



KOCAELİ - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın oy kullandığı Bahçecik Damlar İlkokulu'na gelen engelli bir vatandaş, seçmen sandığı 3. katta olduğu için oyunu kullanamadan geri döndü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik Damlar İlkokulu'na oy kullanmak için gelen 71 yaşındaki engelli seçmen Burhan Topal, oyunu kullanamadı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın oy kullandığı okula akrabasıyla birlikte okula gelen Topal, sandık görevlilerine 3. katta olan sandığını alt kata getirmelerini istedi. Okul bahçesinde bir süre bekleyen Topal, sandık görevlilerini ikna edemeyince oy kullanamadan okuldan ayrıldı.

2 seçimdir oy kullanamadığını belirten engeli Burhan Topal, "2 seçimdir oy kullanamıyorum. Oy kullanmak için direniyorum. Oy kullanamadığım için üzgünüm, vatandaşlık görevimi yapamıyorum. Bundan dolayı çok üzgünüm" dedi.