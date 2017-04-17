Sandığınızdan Hangi Oy Çıktı?

Cumhurbaşkanlığı Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için Türkiye sandık başına gitti. Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullandı. Referandum yüzde 51,4 Evet ve yüzde 48,6 Hayır olarak sonuçlandı.

SANDIĞINIZDAN HANGİ OY ÇIKTI?

Seçmenlerin merak ettiği bir diğer konu ise oy kullandıkları sandıktan çıkan sonuçtu. CHP'nin oluşturduğu sandık takip sisteminden, sandığınızdan hangi oyun çıktığı öğrenebilirsiniz.