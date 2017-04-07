Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programında referandum öncesi anket şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalardan Gezici anket şirketinin yapmış olduğu açıklamalardan bahsedildi. Dündar, Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'nin, kendisine attığı mesajda "Sandığa katılım yüksek olursa Hayır en az yüzde 52 çıkar" dediğini açıkladı.