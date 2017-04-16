Sandığa giden engelli merdivenlerden sürünerek çıktı



İSTANBUL - Anayasa değişikliği referandum u için Eyüp'te bir okula oy kullanmaya gelen fiziksel engelli vatandaş asansör şoku yaşadı. Asansörü bozuk olan okulda sandığa gitmek için merdivenleri sürünerek çıkan engelli vatandaş bu duruma isyan etti. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandum da fiziksel engelli bir vatandaş oyunu kullanmak için Eyüp'te bulunan bir okula geldi. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaş asansörün bozuk olduğunu görünce şoke oldu. Fiziksel engelli vatandaşın yakınları durumu okulda bulunan yetkililere bildirdi. Yetkililerin kendilerine "gidin asansörü yaptırın" dediğini iddia eden ve bu duruma sinirlenen engelli vatandaşın yakınları yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Merdivenlerden sürünerek çıktı

Asansörü bozuk olan okulda oyunu kullanmak için merdivenleri çıkmak zorunda kalan fiziksel engelli vatandaş bu duruma isyan etti. Merdivenlerin başında tekerlekli sandalyesinden inen vatandaş merdivenleri sürünerek çıktı. Yanında bulunan yakınlarından o anları kameraya almalarını isteyen engelli vatandaş okulda bulunan yetkilerinin kendisine "Git asansörü yaptır" dediğini iddia etti.

Fiziksel engelli vatandaşın merdivende süründüğü o anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı okula büyük tepki gösterdi.

(ÖY-