Sancılanan Hamile Kadını Makam Aracıyla Hastaneye Götürdü

Erzurum'un Çat ilçesinde, Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallede doğum sancısı çeken kadını, makam aracıyla hastaneye götürdü.



Kaplıca Mahallesi'nde yaşayan Engin Güler, Belediye Başkanı Kılıç'a cep telefonundan ulaşarak, eşinin doğum sancılarının başladığını, bölgeye ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle yardım gerektiğini söyledi.



Bunun üzerine eşini de alarak makam aracıyla ilçeye 17 kilometre uzaktaki mahalleye giden Kılıç, sancılanan Filiz Güler'i Çat Devlet Hastanesine getirdi.



Engin Güler, Kılıç'a teşekkür ederek, "Eşimin doğum sancısı tutunca ne yapacağımızı şaşırdık. Yol kapalı, bu yüzden araç bulamadık, kimse de bu havada yola çıkmaya cesaret edemedi. Ben de Çat Belediye Başkanımız Kılıç'ı aradım. Allah razı olsun, eşiyle evime kadar geldi. Bizi hastaneye yetiştirdiler. Kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Belediye 120 yolcuyu konuk etti



Öte yandan, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede mahsur kalan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır yolcuları, belediyenin kadın konukevi ve öğretmenevinde misafir edildi.



Yaklaşık 130 kişilik yolcu kafilesiyle özel olarak ilgilenen Kılıç, tüm yolcuların konaklama, yeme içme masraflarının karşılanacağını kaydetti.



Yolcular da Kılıç'a teşekkürlerini iletti.dı.