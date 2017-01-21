Sancaktepe'ye Şehit Ateşi Düştü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHASURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediğisaldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evineateş düştü.

Sancaktepe'ye Şehit Ateşi Düştü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği

saldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evine

ateş düştü.

Uzman çavuş Selim Topal'ın şehit olduğu haberini, Sancaktepe'de oturan

ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri, gözyaşlarına

boğuldu. Dev Türk bayraklarının asıldığı ev, acı haberi alıp taziyeye gelen

yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Belediye de şehit evinin önüne taziye

çadırı kurdu.

En son oğluyla 2 gün önce konuştuğunu anlatan baba Salih Topal, "2 gün önce

görüştük. Gaziantep'tde idi, 'beni aramayın 2 gün sonra sizi arayacağım' dedi.

Şehit olduğu haberi geldi. Türkiye sağolsun" diye konuştu.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan uzman çavuş Selim Topal'ın cenazesi, yarın

Pendik Dumankaya Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sancaktepe

Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, şehit uzman çavuş Selim Topal, yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım

tarafından ailesiyle görüştürülmüştü.

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