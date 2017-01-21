Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği
saldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evine
ateş düştü.
Uzman çavuş Selim Topal'ın şehit olduğu haberini, Sancaktepe'de oturan
ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri, gözyaşlarına
boğuldu. Dev Türk bayraklarının asıldığı ev, acı haberi alıp taziyeye gelen
yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Belediye de şehit evinin önüne taziye
çadırı kurdu.
En son oğluyla 2 gün önce konuştuğunu anlatan baba Salih Topal, "2 gün önce
görüştük. Gaziantep'tde idi, 'beni aramayın 2 gün sonra sizi arayacağım' dedi.
Şehit olduğu haberi geldi. Türkiye sağolsun" diye konuştu.
Ailenin 7 çocuğundan biri olan uzman çavuş Selim Topal'ın cenazesi, yarın
Pendik Dumankaya Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sancaktepe
Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Bu arada, şehit uzman çavuş Selim Topal, yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım
tarafından ailesiyle görüştürülmüştü.
Sancaktepe'ye Şehit Ateşi Düştü
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHASURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediğisaldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evineateş düştü.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA