Sancaktepe'ye Şehit Ateşi Düştü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA



SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği



saldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evine



ateş düştü.



Uzman çavuş Selim Topal'ın şehit olduğu haberini, Sancaktepe'de oturan



ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri, gözyaşlarına



boğuldu. Dev Türk bayraklarının asıldığı ev, acı haberi alıp taziyeye gelen



yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Belediye de şehit evinin önüne taziye



çadırı kurdu.



En son oğluyla 2 gün önce konuştuğunu anlatan baba Salih Topal, "2 gün önce



görüştük. Gaziantep'tde idi, 'beni aramayın 2 gün sonra sizi arayacağım' dedi.



Şehit olduğu haberi geldi. Türkiye sağolsun" diye konuştu.



Ailenin 7 çocuğundan biri olan uzman çavuş Selim Topal'ın cenazesi, yarın



Pendik Dumankaya Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sancaktepe



Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



Bu arada, şehit uzman çavuş Selim Topal, yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım



tarafından ailesiyle görüştürülmüştü.