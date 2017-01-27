Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin imzaladığı protokolle, ilçeye 192 derslik 4 okul yapılacak.
Sancaktepe Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverler arasında Sancaktepe'ye 192 derslik 4 okul yapılması için protokol imzalandı. Sancaktepe Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile hayırseverler katıldı. İlçeye yapılacak olan 4 okul yerinin 3 tanesinin arsasını Sancaktepe Belediyesi milli eğitime tahsis ederken, yine 80 ve 40 derslik olmak üzere 120 derslik iki okulu Sancaktepe Belediyesi kendisi yapacak. 48 ve 24 derslik olmak üzere iki okulu da hayırseverler yapacak.
İmza töreninde konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve okulu yapacak olan hayırseverlere teşekkür ederek İstanbul'un 4 okul ve 192 derslik kazandığını söyledi.
Yapılan imza töreni hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Bugün Sancaktepeli gençlerimize yönelik önemli bir imza olayı gerçekleşmiş oldu. Tören yaptık. 4 tane okulu Milli Eğitim Bakanlığı'na kazandırıyoruz. 80 ve 40 derslik olmak üzere 120 derslik iki okulu Sancaktepe Belediyesi olarak biz inşa edeceğiz. Belediye olarak milli eğitime bağışçıyız. Yine iki okulumuz 48 ve 24 derslik okul iki hayır sahibi tarafından yapılacak. İnşa edilip Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Ayrıca 4 okuldan 3 tanesinin arsası belediyemizin mülkü. Belediye olarak 3 arsamızı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış olduk. 4 okulda toplam 192 derslik olacak. Sancaktepe halkına, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı. - İSTANBUL
Sancaktepe'ye 4 Yeni Okul Geliyor
Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin imzaladığı protokolle, ilçeye 192 derslik 4 okul yapılacak.
Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin imzaladığı protokolle, ilçeye 192 derslik 4 okul yapılacak.