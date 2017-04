Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '7 Bölge 1 Film' projesinin ilk ayağı olan Sancaktepe Sinema Akademisi başlıyor. Akademide 6 hafta pratik sinema eğitimi alacak gençler, 7 ünlü yönetmen ve 7 ünlü oyuncuyla Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde film çekecek. Bu yılın teması ise '15 Temmuz Direnişi' olacak.



Hayata geçirdiği çok sayıda kültür-sanat etkinliğiyle dikkat çeken Sancaktepe Belediyesi önemli bir kültürel projenin daha startını verdi. '7 Bölge 1 Film' adını taşıyan proje kapsamında hızlandırılmış pratik eğitim alacak öğrenciler, daha sonra Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde 7 ayrı kısa film çekecek. İki deneyimli yönetmenin koordine edeceği filmlerin her birine Türkiye'nin ünlü yönetmenlerinden biri danışmanlık yapacak, her bir filmin kadrosunda da ünlü bir oyuncu rol alacak.



Pratiğe dayalı eğitim alacaklar



7 Bölge 1 Film projesi iki önemli aşamadan oluşuyor. İlk aşamada; yoğunlaştırılmış 6 haftalık pratik sinema eğitimi alacak öğrenciler, deneyimli eğitmenlerin gözetiminde pratik yapacaklar. İkinci aşamada ise eğitimlerin ardından, belirlenen 7 bölgede çekimlere katılacak olan öğrenciler, bir taraftan pratiklerini geliştirecek diğer taraftan da usta yönetmen ve oyuncularla çalışma fırsatı bulacaklar.



Uzun metraj filme dönüşecek



Öğrencilerin iki yönetmen koordinasyonunda ve 7 usta yönetmen gözetiminde çekecekleri kısa filmler, projede görev alan usta bir kurgucu tarafından uzun metraj film olarak kurgulanacak. Senaryo, çekim ve kurgu aşamalarında deneyimli isimlere asistanlık yapacak öğrenciler, film yapım sürecinde etkin biçimde rol almış olacak.



Bu yılın teması: 15 Temmuz direnişi



Her yıl farklı bir temanın filmleştirileceği 7 Bölge 1 Film projesinin bu yılki teması ise 15 Temmuz direnişi. Akademi öğrencileri, uzman bir senarist tarafından yazılan 7 ayrı senaryoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz'da sokaklara çıkan halkın direnişini beyaz perdeye taşıyacak. Her biri ortalama 15 dakika uzunluğundaki kısa filmlerde, 15 Temmuz direniş ruhuna vurgu yapılacak. Projede ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu farklı kültürel ve coğrafik zenginlikler de aktarılarak, birliktelik ruhuna sinema üzerinden vurgu yapılacak.



"Sinema, çağın en etkili kitle iletişim aracı"



Bugüne kadar kültür-sanat alanında birçok önemli etkinliğine imza attıklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, önemli bir kültürel projeye daha ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sinemanın çok önemli bir sanat olmasının yanında çağın en etkili kitle iletişim araçlarından biri olduğuna da dikkat çeken Başkan İsmail Erdem, sinemaya büyük önem verdiklerinin ve toplumun önemli meselelerini sinema üzerinden anlatmanın gücü ve etkisine inandıklarının altını çizdi.



"Bir kardeşlik projesi



Başkan Erdem, projeyle ilgili şunları söyledi:



"Projenin iki önemli aşaması var. Bunlardan biri olan Sancaktepe Sinema Akademisinde gençlerimize sinema eğitimi verecek, onlara kendi yeteneklerini geliştirme noktasında önemli bir imkan sağlayacağız. İkinci aşamada, deneyimli isimlerle sahada film çekecek olan gençlerimiz bir yandan pratik yapma imkanı bulacak, diğer yandan da ülkemizin farklı bölgelerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklar. Biz de Sancaktepe Belediyesi olarak hem sinema alanında yeni yeteneklerin yetişmesine fırsat vermiş, hem de sinema aracılığıyla farklı kültürlerden gençleri buluşturarak bir kaynaşma, dostluk ortamı oluşturmuş olacağız. Öte yandan, geçen yıl yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminde kahraman halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkarak demokrasiye ve ülkemize sahip çıkışını gençlerimizin gözünden sinemaya aktarmış olacağız. 7 Bölge 1 Film, bu açıdan sinemasal bir proje olduğu kadar aynı zamanda önemli bir birliktelik ve kardeşlik projesidir."



Kayıtlar başladı



7 Bölge 1 Film projesi kapsamında eğitim verecek olan Sancaktepe Sinema Akademisine başvurular başladı. 6 ayrı dersin 3 eğitmen tarafından verileceği akademi 15-25 yaş arası gençleri kapsıyor. Başvuruların ardından yapılacak mülakatta akademiye kayıt hakkı kazanan öğrenciler 13 Mayıs'ta ders başı yapacak. Akademiye kayıtlar, www.7bolge1film.com adresinden gerçekleştirilecek. - İSTANBUL