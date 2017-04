Sancaktepe Sinema Akademisi Başlıyor

Sancaktepe Belediyesi, '7 Bölge 1 Film' adlı projesine start verdi. 2 ay boyunca usta yönetmen, oyuncu ve senaristlerden eğitim alacak gençler bu yıl 15 Temmuz Direnişi temasıyla uzun metrajlı film çekecek.



Kültür sanat alanında önemli projelere imza atan Sancaktepe Belediyesi, 7'nci sanat dalı sinemaya ilgiyi artırmak ve 104'üncü yılında Türk Sinemasına yeni yetenekler kazandırmak için '7 Bölge 1 Film' adlı projesine start verdi. 2 ay boyunca usta yönetmen, senarist ve oyunculardan sinema eğitimi alan gençler, bu yıl 15 Temmuz Direnişi'ni gelecek yıllarda ise belirlenen bir ana tema ile uzun metrajlı film çekecek.



'7 Bölge 1 Film' projesi nedir?



'7 Bölge 1 Film' projesi, Sancaktepe Belediyesi'nin Kültür ve Sanat alanında gerçekleştireceği bir sinema akademisi ve bu akademide eğitim alan gençlerin her yıl bir konu üzerinde üretecekleri filmle son bulan bir proje. İlki 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 yaşanmış hikayenin beyaz perdeye aktarılacağı proje, gelecek yıllarda farklı konu ve tema üzerine film üretimi gerçekleştirecek. Projenin eğitim kadrosunda 7 ünlü oyuncu ile birlikte usta yönetmenler, senaristler ve görüntü, ses, ışık gibi teknik kadro bulunacak. Projeye katılan 70 genç, 2 aylık yoğun eğitim programını tamamladıktan sonra motor diyerek 3 ile 5 ay süresinde film çekimlerini tamamlayacaklar.



Gençler çektikleri filmle, Türkiye ve dünya üzerinde gerçekleşen sinema festivallerine katılmayı hedefliyor.



Projeye katılım için başvurular başlıyor



Projenin eğitim bölümü olan ilk etabı Sinema Akademisi Mayıs ayı itibari ile başlayacak. Proje sadece 15-25 yaş arası gençlere açık olacak. Başvurular www.7bolge1film.com sitesinden gerçekleştirilecek. Projenin eğitim bölümüne başvuruların ardından yapılacak mülakatlarla öğrenci seçilecek. Eğitimi tamamlayanlardan ise sadece 70 öğrenci film için görev alacak.



15 Temmuz direnişi ve 7 hikaye



Sinema Akademisinde temel sinema eğitimi alan 15-25 yaş arası gençler, 15 Temmuz günü Türkiye'nin 7 bölgesinde yaşanan olayları beyaz perdeye yansıtacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan, 15 Temmuz Direnişinin işleneceği film, tecrübeli reji, usta yönetmenler ve oyuncuların da eşliğiyle Türkiye'nin 7 bölgesinde seçilen illerde 15 Temmuz günü yaşanan olayların hikayelerinden oluşacak. Filmde ayrıca, Türkiye'nin yedi ayrı bölgesinin kültürel zenginlikleri ve yaşam biçimleriyle ele alacak. 10-15 dakika arası kısa filmler şeklinde çekilecek kısa filmler, uzun metraj bir film formatına kurgulanarak Türkiye'nin filmi tamamlanmış olacak. Film ayrıca, coğrafik olarak da kendine özgü nitelikleriyle öne çıkan bölge ve bu bölgedeki illerde, ülkemizin zengin farklılıklarını da beyaz perdeye taşımış olacak.



"Bu yıl ki temasıyla 15 temmuz ruhunu yansıtacak"



'7 Bölge 1 Film' projesi hakkında açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem proje ile ilgili şu değerlendirmede bulundu; "Sinema, ülkemizde kayda değer bir zenginliğe kavuştu, her yeni gün bu alana yeni soluklar, yeni çabalar dahil oluyor. Nice büyük medeniyet ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış Anadolu'nun sahip olduğu bu değerlerin sinema üzerinden Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaşması, ülkemizdeki birçok samimi sinemaseverin de en büyük arzusudur."



Sancaktepe Belediyesi olarak atılan her adımda yalnız ilçeye değil İstanbul'un tamamına karşı sorumluluk duygusu ile hareket ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı İsmail Erdem şöyle devam etti: "Çalışmalarımızın 'İstanbul Medeniyetine' yakışır seviyede olmasına önem verdik. Şimdi de, eğitim ve kültür alanında çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz. '7 Bölge 1 Film' adlı projemizle gençlerimize sahip çıkarak, 7. sanat dalı sinema sektörüne yeni yetenekler ve yeni yüzler kazandıracağız. Farklı kültür ve değerlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Anadolu'da, sinemanın toplumsal bağları güçlendirici, aradaki kardeşlik duygularını pekiştirici bir rol üstleneceği düşüncesindeyiz. 7 Bölge 1 Film, sinemanın bu rolüne vurgu yapan bir birlik beraberlik projesi olacaktır. Gençler ile yapılması, Türkiye'nin 7 bölgesinde uygulanacak olması, usta yönetmen ve oyuncuların da eşlik ediyor olmasıyla, bu alanda önemli bir iş yapmış olacağız. Gençlerin çekeceği 7 ayrı kısa filmin, bir kurgu dahilinde uzun metraj bir sinema filmine dönüşecek olması da yine sinema alanında önemlidir. İlkini bu yıl gerçekleştireceğimiz '7 Bölge 1 Film' projesinin teması '15 Temmuz Direnişi' olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destanı, gençlerimizin gözünden beyaz perdeye taşımız olacağız." - İSTANBUL