Sancaktepe'deki Yangın

Sancaktepe'de bir boya imalathanesinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangın, hasara neden oldu.



Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerindeki boya imalathanesinde başlayıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangına, Yenidoğan, Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye, Kayışdağı ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri müdahale etti.



İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın, imalathanede ve çevredeki iş yerlerinde büyük çapta hasara neden oldu.



Söndürme çalışmalarının ardından tedbir amaçlı kapatılan cadde, yeniden trafiğe açıldı.