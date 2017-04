Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davası

Sancaktepe'de, İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir tutuksuz sanık hazır bulunurken, tutuklu sanıklar irfan Kılıç ve Şaban Uslu ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.



Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Cevad Telli, dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine, tutuklu sanıkların da bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mütalaaya ilişkin diyecekleri sorulan bir kısım sanık avukatı Hüseyin Boğatekin, savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, "Müvekkilim Şaban Uslu'nun geçmişte her hangi bir eyleme katıldığına dair tespit yoktur. Bu nedenle daha fazla mağdur olmaması için her türlü adli kontrol hükümleri göz önüne alınarak tahliyesini talep ederiz." dedi.



Tutuklu sanık Şaban Uslu da, tahliyesini talep ederek, "Tercüman talep ediyorum. Fazla Türkçe bilmiyorum." diye konuştu.



Diğer tutuklu sanık İrfan Kılıç da, tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında her ne kadar "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak bombalamak suretiyle öldürmeye teşebbüs", "askeriyenin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "bombalamak suretiyle mala zarar verme","tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından kamu davası açılmış ise de, 6723 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 23 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 3713 sayılı yasa kapsamında açılacak olan davaların görevlendirilmiş olan il merkezlerinde bulunan Ağır Ceza Mahkemelerine açılabileceğini belirtti.



Bu yasa öncesinde mahkemelerde bulunan dosyalara ise bakılmaya devam edileceğini kaydeden mahkeme heyeti, eldeki bu dosyanın yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle soruşturma aşamasında olduğu, 1 Kasım 2016 tarihinde mahkemeye dava açıldığı, bu nedenle yetkili mahkemenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu bildirdi.



Mahkeme heyeti, bu kapsamda görevsizlik kararı vererek, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin de devamına hükmetti.



Olayın geçmişi



Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağılaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs", "askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "bombalama suretiyle mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirmesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede, şüpheli Abdülbaki Uslu'nun ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.