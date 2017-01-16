Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davası

* Sancaktepe'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine başlandı.



Davada kimlik tespitinin yapıldığı sırada Mahkeme heyeti başkanı sanıkların ne iş yaptığını sordu. İnşaatçı olduğunu söyleyen tutuklu sanığa bir izleyici, "İnsanların canına kıyıyor ne yapacak" diyerek tepki gösterdi.



Mahkeme 3 tutuklu sanıktan 1'ini tahliye etti.



Haber: Arzu KAYA, İstanbul DHA



Sancaktepe'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine başlandı.



"İNSANLARIN CANINA KIYIYOR NE YAPACAK"



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, saldırıda yaralanan askerlerin de aralarında bulunduğu 27 müşteki katıldı. Davada ilk olarak sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme heyeti başkanı sanıkların ne iş yaptığını sordu. İnşaatçı olduğunu söyleyen tutuklu sanık İrfan Kılıç'ın cevabı üzerine bir izleyici, "İnsanların canına kıyıyor ne yapacak" diyerek tepki gösterdi.



"KIZ KAÇIRDIM DEDİ, SABAH OLAYA KARIŞTIĞINI ÖĞRENDİM"



Savunması alınan tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu, sanıklardan İrfan Kılıç ile arkadaş olduğunu söyleyerek, "Olay günü İrfan beni arayarak Gebze'de olduğunu söyledi, beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde 'Kız kaçırdım' diye söyledi. Kalacak yeri olmadığını, bende kalmak istediğini belirtti. Bende kardeşimde kaldığım için İrfan'ı sanıklardan amcam Abdulbaki Uslu'nun evine bıraktım. Sabah 04.30 sıralarında polisler beni gözaltına aldı. Emniyete götürüldüğümde sanık İrfan'ın böyle bir olaya karıştığını öğrendim. Suçsuzum" dedi.



"OLAYDA KULLANILAN ARACI BANA ALDI, ALAKAM YOK"



Tutuklu sanıklardan Şaban Uslu ise sanık İrfan Kılıç'ı memleketten tanıdığını belirterek, "İnşaatlarda beraber çalışıyorduk. Benim İrfan'dan 5 bin lira alacağım vardı. Sultanbeyli'de M.B'nin yanına birlikte gittik. 13 bin liraya araç için anlaştık. İrfan olayda kullanılan aracı bana aldı. Olay sabahı işe gittim. Sanıklar İrfan Kılıç ile Osman Gülen ise evde kaldı. Aracı aldığımız kişi akşam beni aradı ve aracın kalan parasını konuşmak için yanına çağırdı. Ben de gittiğimde polisler oradaymış, gözaltına aldılar. Emniyette İrfan'ın böyle bir olaya karıştığını duydum. Benim alakam yoktur" şeklinde konuştu.



Bir diğer tutuklu sanık İrfan Kılıç ise avukatıyla görüşemediği için savunmasını bir sonraki celse yapacağını söyledi.



"MADDİ MANEVİ YIKILMIŞ DURUMDAYIM"



Olay günü evi, iş yeri, araçları zarar gören müştekiler zararlarının giderilmediğini belirterek şikayetçi olduklarını söylediler. Müştekilerden Dilek Aydın yaya olarak olay yerinden geçerken patlamanın meydana geldiğini belirterek, "Patlama sonucunda ağır şekilde yaralandım. Parmağım kesildi, vücudumun sol tarafı şu anda komple yara içinde. Çalışamıyorum. Maddi manevi yıkılmış durumdayım, şikayetçiyim" dedi.



"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"



Askeri personel Eray Dinçer ise olay tarihinde servis aracında bulunduğunu belirterek, "Servisle hareket ettikten bir süre sonra patlama meydana geldi. Başımdan ve kolumdan yaralandım. Kulaklarımda işitme kaybı vardır. Şikayetçiyim" dedi. Patlama sırasında askeri servis aracında bulunan Erhan Kök ise olayda yaralandığını söyleyerek, "Hala kulaklarımda işitme kaybı var ve psikolojik tedavi görüyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.



EVDE DERS ÇALIŞIRKEN YARALANDI...



Olayda yaralanan 15 yaşındaki bir çocuk da, evde ders çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini belirterek, "Patlamada evimiz hasar gördü. Sağ bacağımdan yaralandım. Tedavi gördüm. Şu an bir yaralanma izi yoktur ancak psikolojik olarak halen etkileri devam ediyor" dedi.



BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Akif Uslu'nun suç vasfının değişme ihtimali, ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyete neden olunmaması açısından tahliyesine karar verdi. Uslu'ya yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri konuldu. Diğer 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme hakkında yakalama kararı bulunan sanık Osman Gülen'in yakalama infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2016 tarihinde İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görevli askeri personelin sivil servis aracıyla kışladan çıktıktan sonra seyir halindeyken Samandıra Kışlası civarında bir patlama olduğu, meydana gelen patlamada servis aracı ile etraftaki ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 624'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Eylemin askeri personele yönelik olduğunu belirten savcılık, 6 şüphelinin bulunduğu olayda 5 kişi için "Devletin Birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "Bombalama suretiyle mala zarar verme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüphelilerden Abdülbaki Uslu'nun ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçunu işlediği gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.