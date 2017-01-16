Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davası

Sancaktepe'de, İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, terör saldırısında zarar gören 27 müşteki de hazır bulundu.



Mahkeme Heyeti Başkanı Dursun Kaya, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari sanık Osman Gülen hakkında kırmızı bülten formunun hazırlanma aşamasında olduğunu tutanağa geçirdi.



Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu, atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sanık İrfan Kılıç'ı hemşehrim ve arkadaşım olması nedeniyle tanırım. Olay günü beni aradı. Aracımla Kılıç'ı aldım. Bana 'kız kaçırdım, kalacak yerim olmadığı için bugün sende misafir olmaya geldim' dedi. Ben de evim müsait olmadığı için amcam Abdulbaki Uslu'nun evine bıraktım. Sabah 04.30 sıralarında polisler beni gözaltına aldı. Emniyete götürüldüğümde Kılıç'ın böyle bir olaya karıştığını öğrendim." diye konuştu.



Tutuklu sanık Şaban Uslu da "Sanık İrfan Kılıç'la inşaatlarda beraber çalışıyorduk. Bana bir inşaat aldığını söyledi ve yanında çalışmam için teklifte bulundu. 'Sana bir araba alalım' dedi. Olayda kullanılan aracı aldık. Aracı aldığımız kişi akşam beni aradı. Kalan parayı konuşmak için yanına çağırdı. Ben de gittiğimde polisler oradaymış, gözaltına aldılar. Emniyette Kılıç'ın böyle bir olaya karıştığını duydum. Benim ilgim alakam yoktur." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık İrfan Kılıç ise avukatıyla görüşemediği için savunmasını bir sonraki celse yapacağını söyledi. Söz verilen tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.



Müştekiler de yaşadıklarını anlattı



Duruşmada müşteki olarak dinlenilen Yılmaz Babir, olay günü iş yerinde olduğunu belirterek, "Patlama sesi duydum. Aracım ve iş yerim zarar gördü. 300 bin lira civarında zarar var. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.



Müşteki Dilek Aydın da suç tarihinde yaya olarak olay yerinden geçerken patlamanın meydana geldiğini ifade ederek, "Patlama sonucunda ağır şekilde yaralandım. Parmağım kesildi. Vücudumun sol tarafı şu anda yara içinde. Çalışamıyorum. Maddi, manevi yıkılmış durumdayım, şikayetçiyim." diye konuştu.



Askeri personel Eray Dinçer de patlama sırasında servis aracında bulunduğunu dile getirerek, "Servis ile hareket ettikten bir süre sonra patlama meydana geldi. Başımdan ve kolumdan yaralandım. Kulaklarımda işitme kaybı vardır. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.



Patlamada yaralanan 15 yaşındaki S.E. ise olay yerine yakın bulunan evlerinde ders çalıştığı sırada saldırının meydana geldiğini aktararak, "Patlama sonucunda evimiz hasar gördü. Ben de sağ bacağımdan yaralandım. Tedavi gördüm. Şu an bir yaralanma izi yoktur ancak psikolojik olarak halen etkileri devam ediyor." dedi.



Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen 17 müşteki için yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.



Tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu'nun tahliyesine karar veren heyet, sanığın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağılaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs", "askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "bombalama suretiyle mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirmesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede, şüpheli Abdülbaki Uslu'nun ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.