Sancaktepe'de Yangın

Sancaktepe'de bir boya imalathanesinde çıkan ve çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerindeki boya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı.



Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, çalışmaları sürüyor.