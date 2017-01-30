Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu

Sancaktepe'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla Atatürk ve İnönü mahallelerindeki 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.



"Uyuşturucu imali ve satışı ile sahtecilik" suçlarından arandığı belirlenen şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 251 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermi ve şarjörler, sahte kimlik ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin lira ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.