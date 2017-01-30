Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 241 gram esrar, 1 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet dolu fişek ve 3 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik gelen bir ihbarı değerlendiren ve ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şenpazar Caddesi üzerinde tespit edilen adreslere baskın düzenledi.



Operasyon kapsamında E.K. isimli şahsın evine düzenlenen baskında yapılan aramalarda 2 kilo 241 gram esrar, 1 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet dolu fişek ve 3 bin TL nakit para ele geçirildi. E.K. isimli şahsın ise 14 adet aranması ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, B.G., S.K., H.E. ve B.K. isimli şahısların da E.K. ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılı olduğunu tespit etti.



Polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda B.G.'nin uyuşturucu ticareti suçundan arandığı, B.K. isimli şüphelinin ise sahte kimlik kullandığı ve 16 adet aranması olduğu öğrenildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL