Sancaktepe'de Hamsi Festivali



İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi ile Sinop Akbaş ve Sazlı Köyü Derneği'nce düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara hamsi ikram edildi.

Atalay Caddesi üzerinde gerçekleşen Hamsi Festivaline Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sinop Akbaş köyü ile Sazlı köyü derneği yöneticileri katıldı.

Festivalde konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: "Sancaktepe Belediyesi ile Sinoplu dostlarımızın birlikte gerçekleştirmiş olduğu hamsi festivaline hoş geldiniz. Anadolu kültürü zengin diyoruz. Yemek kültürü de zengin damak kültürü de zengin. Folkloru zengin horonu zengin Anadolu bir farklı. Onun için Anadolu'nun Karadeniz sahilindeki Sinoplu kardeşlerimizin talebiyle beraber bugün burada sizlerle bir araya geldik. Sinop adına kurulu ilçedeki tüm derneklerin başta yöneticilerini kutlarken o derneklere üye olan gönül veren çok saygı değer Sinoplu dostlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Hamsiyi yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Gerçek anlamda Sinop Karadeniz'in incisi. Şile'de Artvin' kadar Karadeniz'in her yeri yemyeşil. Ancak Karadeniz'in en uç noktasından tüm ilçeleri ile merkezi bir bütün olarak yeşilin tüm renklerini içerisinde barındırıyor. Sinop Anadolu kültürü almış, insanlarıyla İstanbul'un büyümesine İstanbul'daki komşuluk bağların gelişmesine de çok önemli katkılarda bulunuyorlar" dedi.

Konuşmanın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Vatandaşlara hamsi dağıttı.