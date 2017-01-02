Sancaktepe'de Boya İmalathanesinde Korkutan Yangın

Sancaktepe'de bir boya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerindeki boya imalathanesinde akşam saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 500 metrekarelik alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL