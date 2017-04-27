Sancaktepe'de Bir Fabrika Alev Alev Yandı

Sancaktepe'de banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken Fabrikada maddi hasar meydan geldi. Yangın saat 01.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Bizim Sokak üzerindeki banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın elektrik trafosunda başlayan yangın bekçi tarafından fark edildi.