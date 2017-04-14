Sancaktepe Belediyespor Şampiyon

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.



Grubun 34. haftasında Kartalspor'a konuk olan kırmızılı-beyazlı ekip, müsabakayı 2-1 kaybetmesine karşın, en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 7 puan önünde son 2 haftaya girerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.



Müsabakanın bitiminin ardından Sancaktepe Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti, büyük sevinç yaşadı. Tribünde kendilerini destekleyen taraftarlarına giden oyuncular, "üçlü" çektirip birlikte tezahüratlarda bulundu.



Kalafat: "Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun"



Sancaktepe Belediyespor Yardımcı Antrenörü Yakup Kalafat, elde ettikleri başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Maç sonu açıklamada bulunan Kalafat, "Bu sene çok çalıştık. Oyuncularımız bizi bu noktaya kadar getirdi. Hepsinin yüreklerine sağlık. Burada şampiyonluğumuzu ilan ettik. Galip gelmek isterdik ama olmadı. Nasip böyleymiş. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Gelecek sezon bir üst ligde yer alacağız. Bu yönde çalışmalara da başlayacağız." diye konuştu.



Kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Süleyman Olgun ise, "Biz bu yola takım, yönetim ve taraftarlar olarak inanarak çıktık. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu lig boyunca gösterdik. Bu noktaya gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu ligin üzerinde olduğumuzu ispatladık. Çok büyük paralar harcanmadan buralara geldik. Sonunda bu başarıyı hak ettiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kartalspor'da galibiyet sevinci



Spor Toto 3. Lig'de kalma mücadelesi veren Kartalspor, uzatma dakikalarında gelen golle Sancaktepe Belediyespor'u yenmenin mutluluğunu yaşadı.



Karşılaşmanın 60. dakikasında İlker Avşar'ın golüyle yenik duruma düşen Kartalspor, 77. dakikada Görkem Güven ve 90+5. dakikada Recep Yaşar'ın penaltıdan bulduğu golle 2-1'lik galibiyete ulaşmayı başardı. Kartalspor, bu galibiyetle ligde kalma şansını son 2 hafta öncesi devam ettirdi.



Maçın sonunda Kartalsporlu oyuncular da saha içinde büyük mutluluk yaşadı. Orta alanda toplanan futbolcular, taraftarla birlikte tezahüratlar yaptı.