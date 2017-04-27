Sancaktar Mezarlığında Düzenleme Çalışması Yapılıyor

Malatya'nın en eski mezarlıklarından Sancaktar Mezarlığında, Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol ve istinat duvar ve aydınlatma çalışması yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sancaktar Mezarlığında yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Mezarlıklarda yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini belirten Çakır, şöyle devam etti:



"Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde bulunan mezarlıklarda çalışmalar yürütmekteyiz. Sancaktar Mezarlığımız Malatya'nın en eski mezarlıklarından birisi. Bu mezarlık içinde 3 mahallemizin yoğun olarak kullandığı bağlantı yolları bulunuyor. Hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu bu yollarımızın daha kullanışlı bir hale gelmesi için başlatmış olduğumuz proje kapsamında yollar genişletilerek, 4 bin metrekare kilit taşı döşenip yeniden düzenlendi. Eski taş duvarlar yıkılarak, 2 bin metre perde duvar çalışması ve duvar üzerine korkuluk yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı bağlantı yollarında herhangi bir kazanın yaşanmaması için aydınlatma çalışmaları yapılarak bakımlı bir hale getirildi. Yıllardır hiçbir çalışmanın yapılmadığı Sancaktar Mezarlığı yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşmuş oldu. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."