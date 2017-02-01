Sancaklı İçin Hastane Önüne Taziye Çadırı Kuruldu

TEDAVİ gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Hülya Sancaklı için Beylikdüzü Belediyesi hastane önüne taziye çadırı kurdu. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Hülya Sancaklı'nın ölümünün ardından bir uzman polis ekibi hastaneye gelerek inceleme yaptı. Cenazenin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmeyeceği öğrenildi. Saffet Sancaklı ve yakınları da hastaneye gelerek beklemeye başladı. Bu arada Beylikdüzü Belediyesi de hastane önüne taziye çadırı kurdu.



CENAZE YARIN FATİH CAMİİ'NDE



Hülya Sancaklı'nın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.