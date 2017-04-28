Sancak
Tarih : 28 Nisan 2017Yer : Düzce - Düzce Üniversitesi Konferans SalonuBilet Fiyatı: Genel Giriş: 34 TL, Vip: 75 TLYeni Albümüyle Ortalığı kasıp kavuran SANCAK 28 Nisan'da Düzce Üniversitesi Konferans Salonunda!
Tarih : 28 Nisan 2017
Yer : Düzce - Düzce Üniversitesi Konferans Salonu
Bilet Fiyatı: Genel Giriş: 34 TL, Vip: 75 TL
Yeni Albümüyle Ortalığı kasıp kavuran SANCAK 28 Nisan'da Düzce Üniversitesi Konferans Salonunda!
Sancak
Aslen Sivas Divriği'li olan Sancak, 22 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gerçek adı Yılmaz Erdoğan'dır. Ailevi sebeplerden dolayı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 8 yıl yaşamış ve burada Namık Kemal Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. Hemen arkasından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik bölümünü kazanmış bu sebeple 2 yıl da Eskişehir'de kalmıştır. Müzik hayatına Çorlu'da yaşadığı dönemde başlamıştır. Kendine has farklı tarzıyla ilgi çekmiş, evinde hazırladığı şarkıları internet üzerinden paylaşarak kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesi elde etmiştir. 2011 yılında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinin jenerik müziğini yapmış, hemen arkasından Pasaj Müzik etiketiyle ilk dijital market albümünü çıkarmıştır.
Bilgi
*Kapı Açılışı: 20: 00
*Vip bileti alanlar en önden izleme imkanı ve sanatçıyla fotograf çektrme imkanına şansına sahip olacak.
Genel izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Düzce
İlce : Merkez
Mekan : Düzce Üniversitesi
Mekan Adresi : Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konuralp
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Sancak
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır