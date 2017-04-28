Sancak

Tarih : 28 Nisan 2017Yer : Düzce - Düzce Üniversitesi Konferans SalonuBilet Fiyatı: Genel Giriş: 34 TL, Vip: 75 TLYeni Albümüyle Ortalığı kasıp kavuran SANCAK 28 Nisan'da Düzce Üniversitesi Konferans Salonunda!

Sancak

Tarih :  28 Nisan 2017

Yer :  Düzce - Düzce Üniversitesi Konferans Salonu

Bilet Fiyatı:  Genel Giriş: 34 TL, Vip: 75 TL

Yeni Albümüyle Ortalığı kasıp kavuran SANCAK 28 Nisan'da Düzce Üniversitesi Konferans Salonunda!

Sancak

Aslen Sivas Divriği'li olan Sancak, 22 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gerçek adı Yılmaz Erdoğan'dır. Ailevi sebeplerden dolayı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 8 yıl yaşamış ve burada Namık Kemal Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. Hemen arkasından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik bölümünü kazanmış bu sebeple 2 yıl da Eskişehir'de kalmıştır. Müzik hayatına Çorlu'da yaşadığı dönemde başlamıştır. Kendine has farklı tarzıyla ilgi çekmiş, evinde hazırladığı şarkıları internet üzerinden paylaşarak kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesi elde etmiştir. 2011 yılında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinin jenerik müziğini yapmış, hemen arkasından Pasaj Müzik etiketiyle ilk dijital market albümünü çıkarmıştır.

Bilgi

*Kapı Açılışı: 20: 00

*Vip bileti alanlar en önden izleme imkanı ve sanatçıyla fotograf çektrme imkanına şansına sahip olacak.

Genel izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Düzce

İlce : Merkez

Mekan : Düzce Üniversitesi

Mekan Adresi : Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konuralp

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Sancak

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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