Sancak
İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor.
İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor...
Vip bilet sahiplerine konser sonrası Sancak ile tanışma ve resim çekinme imkanı sağlanacaktır.
Farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, en sevilen eski parçaları ve yeni albümü 'Yağmur' ile Türkiye Turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : MEB Şura Salonu
Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok
Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Sancak
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io