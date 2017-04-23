İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor...



Vip bilet sahiplerine konser sonrası Sancak ile tanışma ve resim çekinme imkanı sağlanacaktır.



Farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, en sevilen eski parçaları ve yeni albümü 'Yağmur' ile Türkiye Turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Sancak



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır