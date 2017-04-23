Sancak

İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor.

Sancak

İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor...

Vip bilet sahiplerine konser sonrası Sancak ile tanışma ve resim çekinme imkanı sağlanacaktır.

Farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, en sevilen eski parçaları ve yeni albümü 'Yağmur' ile Türkiye Turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Sancak

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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