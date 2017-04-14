İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor...



Farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, en sevilen eski parçaları ve yeni albümü 'Yağmur' ile Türkiye Turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Ooze Venue



Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Sancak



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır