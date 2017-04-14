Sancak

İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor.

Sancak

İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor...

Farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, en sevilen eski parçaları ve yeni albümü 'Yağmur' ile Türkiye Turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. 

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Ooze Venue

Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye

Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Sancak

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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