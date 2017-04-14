Sancak
İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor.
İnternet üzerinden yayınladığı şarkılar ile farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, konserlerine devam ediyor...
Farklı tarzıyla büyük ilgi toplayan Sancak, en sevilen eski parçaları ve yeni albümü 'Yağmur' ile Türkiye Turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ooze Venue
Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Sancak
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io