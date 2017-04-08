Sanayide Yaz Lastiği Mesaisi

1 Nisan 2017 tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerine akın etti.



Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken, 1 Nisan tarihi itibariyle biten kış lastiği uygulamasının ardından Fatsa Sanayi Sitesi'nde lastikçilerde yoğun mesai başladı. Yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın eden vatandaşlar, lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Kış lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşların sanayide yoğunluk oluşturduğunu belirten oto lastikçi ve rot balans ustası Tekin Özlü, "Yoğun bir tempoda çalışmaya başladık. Kış lastiklerini araçlardan sökmeye başladık. Ticari taksiler ilk olarak hemen değiştirdiler, şimdi de vatandaşlar gelmeye başladı. Randevu sistemi ile çalışmaya başladık. Piyasada durgunluk var ama bizler de iş yoğunluğu yaşanıyor. Bu yoğunluk Mayıs ayına kadar devam edecektir. Bu tür kanunları çıkaran yetkililere teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu çıkan kanunlar hep güvenliğimiz için. Kış lastiği de yaz lastiği de araçlarımızın ve bizlerin güvenliği için. Sürücülerin her 7 bin kilometrede rot balans ayarlarını yaptırmaları gerekiyor. Sürücüler artık bu konuda bilinçlenmeye başladılar" dedi. - ORDU