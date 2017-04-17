Sanayide milli robot devrimi

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağaç Makineleri Üreticisi Gürkan Necipoğlu:

"Akılı robot 'Kobot' yüzde yüz mili yazılıma sahip ilk yerli robotumuzdur"

"Bir insan kolunun yapabildiği hareketlerin tamamını yapabiliyor. En büyük özelliği kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olabilmesi ve sınırsız tekrarda, sınırsız süreyle verilen işi yapabiliyor"

"Maliyetlerde ciddi avantaj sağlıyor, verimi ve randımanı artıyor"



İZMİR - Türk mühendisler tarafından yüzde yüz yerli bir yazılımla tasarlanan yapay zekalı akıllı robot 'Kobot', hem üretim maliyetlerini ucuzlatıp hem de verimi artırarak sanayide devrim oluşturacak.

Sanayide insanların kol kuvvetini hemen hemen sıfıra indirip insanoğlunun gücünü, bilgi ve becerisini ortaya koyarak üretim yapan ve 6 ay önce piyasaya sunulan akıllı robot 'Kobot', Fuar İzmir'de sergilendi. Türk mühendisler tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen akıllı robot kişinin talebine göre özel fiziksel aktiviteyi yapıyor. Kaliteli randıman ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek teknolojili robot, hatayı da sıfıra indirerek üstün bir üretim sistemi sağlıyor.

"Kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip"

Akıllı robot hakkında bilgi veren AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ağaç Makineleri Üreticisi Gürkan Necipoğlu, "Bir insan kolunun yapabildiği hareketlerin tamamını yapabiliyor. En büyük özelliği kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olabilmesi ve sınırsız tekrarda, sınırsız süreyle verilen işi yapabiliyor. Yazılımı yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından hazırlanmış, milli ve yerli robotumuzdur" dedi.

"Yüzde yüz milli yazılıma sahip ilk yerli robotumuz"

Dünya sanayisinin geleceğinin teknoloji ve kendi kodunu yazabilme kabiliyetinin olduğunu belirten Necipoğlu, "Biz de bu yolda ilerlemeye başladık. Akıllı robot 'Kobot' ile ilk ürünümüzü, yüzde yüz milli yazılıma sahip ilk yerli robotumuzu ortaya çıkardık. Akıllı robot 'Kobot, diğer tüm robotlardan farklı olarak yüzde yüz Türk mühendislerinin tasarladıkları yüzde yüz milli bir yazılım sayesinde bütün fiziksel aktiviteleri gerçekleştiriyor. En önemli özelliği diğer endüstriyel robotlardan farklı olarak kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu yazılımla amacımız, çok profesyonel kalifiye personel tarafından yazılabilen kodlardır. Bu tip personellerin maliyeti de sanayide oldukça yüksektir. Akıllı robotta ise bu tip yazılım yazan kalifiye personele ihtiyacınız yok" ifadelerini kullandı.

"Maliyetlerde ciddi avantaj sağlıyor"

Robota bir fiziksel işi bir kere yaptırarak öğretildiğini belirten Necipoğlu, "Eğer standart bir müzik çaların üzerinde tuşları kullanabiliyorsanız 'oynat, durdur, kaydet' gibi akıllı robotu da kullanabilirsiniz. Çünkü tek yapmanız gereken robot kolu fiziksel olarak tutmak ve yapmak istediğiniz işi bir kereye mahsus yapmaktır. O esnada robot sizin yapmak istediğiniz işi öğrenir ve ondan sonra süresiz sürede, süresiz tekrarda sıfır hata ile ta ki siz 'durun' diyene kadar yapar. Kalifiye personel maliyetinden sizi kurtarır. Bu uygulamayı yaparken robot olduğu için yorulmaz. Dolayısıyla çalışma süresi boyunca performansı ve randımanı hiç düşmeden, aynı sürede, aynı verimlilikte çalışır. Bu da üretim sektöründe maliyetlerde çok ciddi avantaj sağlatır. Akılı robot 'Kobot' yüzde yüz mili yazılıma sahip ilk yerli robotumuzdur. Türk sanayisine gelecekte büyük bir emekleri ve hizmetleri olacağını düşünüyoruz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.