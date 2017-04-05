Sanayide Dijital Dönüşüme Özel Yasa Çalışması Yapılıyor
Bakan Özlü, hazırladıkları Üretim Reform Paketi'ne ilişkin olarak sanayi kesimi ve diğer kamu kurumlarıyla görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.
Bakan Özlü, hazırladıkları Üretim Reform Paketi'ne ilişkin olarak sanayi kesimi ve diğer kamu kurumlarıyla görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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