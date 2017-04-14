Sanayide Cirolar Sınırlı Arttı
Sanayi Ciro Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi.
Sanayi Ciro Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi. En yüksek artış madencilik sektöründe gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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