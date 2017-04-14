Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Sanayide Cirolar Sınırlı Arttı
Ara
BİST 89.910 %0,04
DOLAR 3,6644 %0,03
EURO 3,8920 %-0,04
PARİTE 1,0617 %0,03
ALTIN 151,68 %0,09
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Sanayide Cirolar Sınırlı Arttı

Sanayi Ciro Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Sanayide Cirolar Sınırlı Arttı

Sanayi Ciro Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi. En yüksek artış madencilik sektöründe gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Madencilik