Sanayide Çalışan Gençler Fidan Dikti

Selçuklu Kent Konseyi, Çalışan Gençler Komisyonu ile sanayide çalışan gençler, fidan dikme etkinliği düzenledi.



Selçuklu Kent Konseyi tarafından Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, sanayi çalışanı gençler bin 71 tane fidanı toprakla buluşturdu.



Konsey Başkanı Abdullah Yayla, kent konseyi olarak farkındalık oluşturmak adına önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Daha yeşil ve daha güzel bir Konya için çalıştıklarını ifade eden Yayla, "Selçuklu Belediyesi öncülüğünde, 'Çalışan Gençler Komisyonu' olarak bugün bin 71 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemiz 2071 hedeflerine adım adım ilerlerken bizden sonraki neslimiz, dikmiş olduğumuz fidanların, büyüyecek olan çınarların gölgesinde bizleri yad ederler." dedi.



Etkinliğe katılan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da burada dikilen ağaçların bir orman oluşturduğunu ve altında insanların, hayvanların, kuşların faydalanacağına şahitlik edeceklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından,gençler fidanları toprakla buluşturdu.



Etkinliğe, Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç, Aşağıpınarbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Kilci, Yukarıpınarbaşı Mahalle Muhtarı Mıstık Alım, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda sanayide çalışan genç katıldı.