Sanayicilere Devrim Uyarısı

Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesinin tanıtım toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyada 4. sanayi devriminin yıkıcı etkilerinin önümüzdeki yıllarda hissedileceğini belirterek, "Bundan sonra dijital altyapılı, 4. sanayi devrimine uygun modern fabrikalar kurulmalıdır" dedi.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in himayelerinde Gaziantep sanayisinin yol haritasını belirlemek üzere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığında uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey ile yapılan "Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve sanayiciler katıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuşmasında, Gaziantep sanayisinin kazanımlarını korumak, dünyada hızla değişen rekabet koşullarının ve 4. sanayi devriminin yıkıcı etkilerin yansımalarını şimdiden olumlu döngüye sokmak gerektiğini söyledi. Sanayide dönüşümün zorunlu olduğunun altını çizen Şimşek, "Gaziantep'in geneline baktığımızda imalat sanayi üretiminin yüzde 95'i düşük, orta-düşük teknolojidir. Bu ciddi bir darboğazdır. Çünkü düşük teknolojide rekabet daha yoğundur, kar marjı düşüktür' dedi.



Şimşek, reel aktörlerin sanayide dönüşümü sağlayacağını ifade ederek, "4. sanayi devrimi bir realite. Bunu uygun modern fabrikalar yapmalıyız. Polateli-Şahinbey OSB gibi muhteşem bir sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Bundan sonra dijital altyapılı, 4. sanayi devrimine uygun modern fabrikalar kurulmalıdır. Yetişmiş insan gücü her şeyin başıdır. Üniversitelerimiz hızlı şekilde ona göre programlarını dönüştürmelidir. Yapacağımız çok şey var. Destekse destek, rehberlikse rehberlik ama dönüşüm zaruret. Gaziantep bunu başarır. Bu konuda Gaziantep'in Anadolu'ya liderlik, öncülük yapmasını istiyorum. Dünya çok hızla değişecek, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde yıkıcı etkilerini hissedeceğimiz 4. sanayi devrimi geliyor" dedi.



Şimşek, Türk sanayisinde üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmenin ve pazar çeşitlendirmesinin şart olduğunu, devletin gerekli destekleri verdiğini sözlerine ekledi.



"Yüksek katma değerli sanayiye dönüşümü gerçekleştirmeliyiz"



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma, kişi başına geliri 25 bin dolara yükseltme ve 500 milyar dolar ihracat yapma hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili üretim kabiliyetine erişmesi gerektiğini söyledi. İmalat sanayinin temel problemlerin başında ise ileri teknolojik ürünlerin üretimdeki payının düşüklüğü geldiğini ifade eden Konukoğlu, Sanayi Odası olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerle sanayiyi geliştirdiklerini anlattı. Konukoğlu, "Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi Gaziantep OSB'de 966 firma faaliyet göstermekte, 90 tesisin de inşaatı sürmektedir. En fazla marka-patent başvurusu yapan 5'inci, en fazla endüstriyel tasarım başvurusu yapan 3'üncü ve en fazla ihracat yapan 5'inci şehiriz. Odamızın faaliyet gösterdiği 28 yıllık süreçte ihracatımızı 116 milyon dolar seviyesinden 6 milyar 278 milyon dolara çıkardık. Ancak Gaziantep'in ekonomik büyüme performansını sürdürülebilir kılmak, işletmelerimizi geleceğe taşımak, 2023 yılında 30 milyar dolarlık ihracata ulaşabilmek için öncelikle ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretime-ihracata dayalı sanayi yapısına dönüşümü gerçekleştirmemiz şarttır" ifadelerini kullandı.



Sanayi sektöründe dönüşümün çok boyutlu ve uzun soluklu çaba gerektirdiğine işaret eden Konukoğlu, bu bağlamda Gaziantep'te sanayicilerin, kamu kurum ve kuruluşların, üniversitelerin görüşleri alınarak yürütülen "Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi"nin şirketlerin yol haritasının belirlenmesinde kılavuzluk edeceğini belirtti. Konukoğlu, projenin başlatılmasına önderlik eden ve destek veren Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek'e, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.



"Odaklı ve sürükleyici yatırım projeleri"



UNDP Temsilcisi Atila Uras ise Gaziantep sanayisinin büyümesi ve daha fazla istihdam olanağı aratması için geçmekte olduğu sürece katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Sanayinin dönüşümünün, yerel ekonomik kalkınma ve rekabetçilik programlarında öncelikli olarak yer aldığını bildiren Uras, "Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi şehrin hem rekabet gücünün iyileştirilmesine hem de istihdam olanaklarının artırılmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi. McKinsey & Company ortaklarından Can Kendi de sunumunda, bu projenin çalışmalarına 1.5 ay önce başladıklarını ve ara çıktıklarını aldıklarını, çalışmanın 1.5-2 ay daha süreceğini, sanayinin mevcut resmini çekmeyi ve vizyonu doğrultusunda dönüşümün yol haritasını çıkarmayı amaçladıklarını anlattı. Gaziantep sanayisindeki başarılara karşın dönüşüm ihtiyacı doğuran 5 ana iyileşme alanını "düşük rekabetçilik, katma değeri az ürün, yetersiz işbirliği, stratejik yönetim eksikliği, bölgede yaşanan karışıklıklar" olarak sıralayan Firma ortaklarından Can Kendi, yatırımları girdi maliyetlerini düşürecek ve katma değerli ürünleri artıracak alanlara yoğunlaştırmanın öneminden bahsetti.



Can Kendi, "Gaziantep için merkezinde 'odaklı ve sürükleyici yatırım projelerinin' olduğu sanayi dönüşüm programları oluşturmayı planlıyoruz. Bunun için inovasyon ve pazar çeşitliliği, yerli ve yabancı işbirliği ve ortaklıklar, ileri yönetim etkinlikleri, verimlilik ve dijitalleşme, yetişmiş insan kaynağı, teşvik ve düzenlemeler alanlarında yetkinliklerimizi artırmamız lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP