Sanayicilerden mesleki eğitime tam destek

Yanık: "Okullardaki modernizasyon çalışmalarına devam edeceğiz"

Tekpan Endüstri ve Ege Endüstri işbirliği ile Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atölye modernizasyonu gerçekleştirildi. Elektrik elektronik teknolojileri alanı pano atölyelerinin açılışını yapan Tekpan Endüstri Genel Müdürü Davut Yanık, aynı zamanda Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile açılış öncesinde bir protokol imzalayarak desteklerin devam edeceğini söyledi.

"Desteğe devam edeceğiz"

Tekpan Endüstri olarak ihtiyaç sahibi tüm okullara destek verdiklerini belirten Yanık, malzeme ve modernizasyon çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan protokol ile yeni modernizasyon çalışmalarının yapılacağını da ifade eden Yanık, "Bu süreçte büyük desteği olan Konak İlçe Milli Eğitim MüdürümüzSayın Serdal Şimşek, Okul Müdürümüz Sayın Enver Türkoğlu ve diğer firmalara teşekkür ediyorum. Okulumuza yaptığımız bu modernizasyon çalışmaları ile öğrencilerimizin ülkemize daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun dışında Tekpan olarak öğrencilerimizin her zaman yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Okul - sanayi entegrasyonu

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Enver Türkoğlu ise,"Eğitimin üç ayağı vardır. Bunlar; okul, sanayi ve ailedir. Biz burada bu üç ayağı çok iyi entegre ettik. Okulumuz sanayi bölgesinin içinde yer aldığı için işyerleri ile sürekli irtibat halinde çalıştı. Buradan mezun olacak öğrencilerimizin okulumuzdaki imkanları iyi değerlendirerek güzel yerlere gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Mesleki eğitime tam destek projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje çalışması yaptıklarını söyleyen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Eğitim Vakfı Genel Müdürü Necdet Kenar ise, bu proje ile mesleki eğitimdeki birçok soruna çare bulunacağını söyledi. Protokol kapsamında sektör temsilcilerinin talep ve isteklerine kısa sürede cevap verileceğinin altını çizen Kenar, "Proje kapsamında sektör taleplerine bağlı olarak müfredat değişimi yapabiliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize burs veriyoruz. Proje ilk başladığında 884 öğrenciye burs verirken bu yıl 2037 öğrencimize burs temin ediyoruz. Bu sayıyı seneye 4 bin kişiye çıkaracağız" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan pano atölyelerinin açılışı gerçekleştirilirken projede emeği geçen firmalara da plaket takdim edildi.

