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Sanayiciden Ekonomi Öncelikli Gündem Çağrısı
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Sanayiciden Ekonomi Öncelikli Gündem Çağrısı

BUSİAD ve MÜSİAD referandum sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomi öncelikli gündem çağrısında bulundu.

Sanayiciden Ekonomi Öncelikli Gündem Çağrısı

BUSİAD ve MÜSİAD referandum sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomi öncelikli gündem çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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