Sanayiciden Ekonomi Öncelikli Gündem Çağrısı
BUSİAD ve MÜSİAD referandum sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomi öncelikli gündem çağrısında bulundu.
BUSİAD ve MÜSİAD referandum sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomi öncelikli gündem çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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