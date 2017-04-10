Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2017 yılı Şubat ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Bakan Özlü, ekonomiye olan güvendeki artış, sanayi üretimine olumlu olarak yansıyacağını söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2017 yılı Şubat ayına ait sanayi üretim endeksini yazılı olarak değerlendirdi. 2017 yılı Şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını, arındırılmamış endeks ise yüzde 1,66 azaldığını kaydeden Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldığını bildirdi.



Sanayi üretimindeki yıllık artışın Şubat ayında da devam ettiğini açıklayan Özlü, "Özellikle sermaye malları ve dayanıklı tüketim malları üretiminde yıllık artış beklediğimiz gibi geldi. Bununla birlikte, ara malı üretimi ve dayanıksız tüketim malı üretimi, sanayi üretimindeki artışı bir miktar sınırladı. Sanayi üretimindeki artış Mart ayında da artarak devam edecektir. Şubat ayı birçok verinin kararsız geldiği bir aydı. Fakat Mart ayında gerek reel kesim güveni gerekse de tüketici güveni arttı. Mart ayı itibariyle kredi talebindeki olumlu artış da ekonomiye olan güveni teyit etmektedir. Ekonomiye olan güvendeki artış, sanayi üretimine olumlu olarak yansıyacaktır" dedi.



Ayrıca, Bakan Özlü, vergisel indirimlerin istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve KOBİ'lere verilen destekler gibi hayata geçirilen birçok tedbirin Mart ayı itibariyle etkisini daha belirgin şekilde göstereceğini belirterek, "Böylelikle sanayi üretimindeki büyümeyi Şubat ayında sınırlandıran ara malı üretimindeki artış da Mart ayından itibaren yukarı yönlü hareketlenecektir. Yılın ikinci çeyreği ise ertelenen yatırım ve iç tüketim harcamalarının devreye gireceği bir dönem olacaktır. Uluslararası sermaye piyasalarındaki belirsizliğin azalması ve ihracat pazarlarımızdaki toparlanmanın devam etmesiyle birlikte hem iç talep hem de dış talep yönlü büyüme hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.



Sanayi üretimindeki artış ivmesini artıran en önemli gelişmenin referandum olacağını vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Türkiye yönetim sisteminde köklü bir değişikliğe gitmektedir. Bu köklü değişikliğin ülkeye en büyük katkısı ekonomi ve üretim alanında olacaktır. Daha doğrusu bu katkının en hızlı hissedildiği alanlar ekonomi ve üretim olacaktır. Yeni sistemin en büyük getirisi uzun dönemli ve istikrarlı yönetimlerdir. Sanayicinin istediği de budur, yani önünü görebilmektir. İşte getirilen sistem tam olarak sanayicinin beklentisini karşılamaktadır. Uzun dönemli yatırımlar yapabilmek, uzun dönemli kararlar almak için en önemli şart budur".



(İHA)